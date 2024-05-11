4 тысячи татарстанцев пройдут переобучение в рамках нацпроекта

В Татарстане планируется переобучение более 4 тысяч человек в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Обучение доступно для различных категорий граждан, включая пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, безработных и беженцев Украины и других лиц.

После обучения граждане получают документы о квалификации в соответствии с законодательством об образовании. Пошаговая инструкция для записи на обучение доступна на сайте.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года и охватывают более 10 направлений стратегического развития страны. В 2024 году анонсированы новые национальные проекты, включая «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».