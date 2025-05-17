40 объектов в Татарстане ждут подписания контрактов на обновление до конца мая

В Татарстане продолжается масштабное обновление коммунальных систем в рамках специальной программы развития инфраструктуры. Как сообщил министр строительства и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на оперативном совещании, из запланированных 100 объектов осталось оформить договорные документы на 40.

В работе совещания под руководством Рустама Минниханова участвовали ключевые лица республиканского руководства, включая председателя Госсовета Фарида Мухаметшина и премьер-министра Алексея Песошина.

Особое внимание уделяется проектам водоснабжения – подрядчики уже определены для 82 объектов. В ближайшие месяцы планируется заключить соглашения еще на шесть важных объектов. Параллельно ведется модернизация канализационных систем с уже оформленными контрактами на семь сооружений и предстоящими новыми соглашениями.

Программа освещения населенных пунктов перешла в активную фазу: завершены обследования в 401 поселении, подготовлены сметные документы и объявлены конкурсные процедуры. Ключевой контракт планируется подписать в середине июня.

Также в работе находятся проекты по обновлению котельных в бюджетных учреждениях (32 объекта) и газовых сетей (19 объектов). На эти цели в текущем году предусмотрено 10 миллиардов рублей бюджетных средств. Все инициативы проходят необходимые согласования в правительстве республики.