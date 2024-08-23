45 иностранных экспертов прибудут спикерами на Kazan Digital Week-2024

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Город
23 августа 2024  16:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Kazan Digital Week-2024 сосредоточится на деловой программе, сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на пресс-конференции ТАСС. Он подчеркнул, что 2024 год является знаменательным. Так, отмечается 30-летие Российской академии наук, а в Татарстане проходит Год научно-технологического развития, что делает форум особенно актуальным.

По словам Минниханова, программа Kazan Digital Week-2024 включает в себя 85 сессий с участием около 500 спикеров, среди которых 45 — иностранные эксперты.

Форум будет посвящен актуальным вопросам развития цифровых технологий, в том числе искусственному интеллекту в транспортных системах, применению цифровых технологий в госуправлении, формированию рынка данных, международному сотрудничеству, прогнозированию и анализу в бизнесе, информационной безопасности детей и молодежи. Также будут обсуждаться вопросы внедрения отечественного программного обеспечения и развития цифровых платформ для интеллектуальной собственности.

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