45 тысяч ленточек раздадут в Татарстане ко Дню флага России

В центре Казани на улице Баумана прошла акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. Молодые активисты раздавали прохожим ленточки с триколором и рисовали аквагримом российский флаг на лицах желающих.

Организаторы акции ставили своей целью укрепление патриотизма, уважения к государственным символам и сплочение россиян.

В течение двух дней планируется раздать 45 тысяч ленточек по всему Татарстану, из них около 10 тысяч – в Казани.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Этот праздник был установлен в 1994 году в честь восстановления исторического флага России – бело-сине-красного триколора.