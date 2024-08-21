45 тысяч ленточек раздадут в Татарстане ко Дню флага России

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Республика
21 августа 2024  11:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В центре Казани на улице Баумана прошла акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации. Молодые активисты раздавали прохожим ленточки с триколором и рисовали аквагримом российский флаг на лицах желающих.

Организаторы акции ставили своей целью укрепление патриотизма, уважения к государственным символам и сплочение россиян.

В течение двух дней планируется раздать 45 тысяч ленточек по всему Татарстану, из них около 10 тысяч – в Казани.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Этот праздник был установлен в 1994 году в честь восстановления исторического флага России – бело-сине-красного триколора.

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