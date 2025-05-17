450 спортсменов съедутся в Казань на регби-турнир

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Спорт
17 мая 2025  10:16

В Казани 17–18 мая пройдут всероссийские соревнования по регби среди детских и юношеских команд «Кубок Казанского Кремля», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир состоится на стадионе «Тулпар», где 32 команды из разных регионов России — более 450 спортсменов — сразятся за главный трофей.

Татарстан на соревнованиях представят восемь коллективов:

  •     «Ракета» (Казань)
  •     «Политехник» (Казань)
  •     «Торнадо» (Чистополь)
  •     «Тулпар» (Казань)
  •     «Кинер» (Арский район)
  •     «Казанские стрелки» (Казань)
  •     «Энергия» (Казань)
  •     «Кама» (Набережные Челны)

Торжественное открытие турнира запланировано на 17 мая, а уже на следующий день, 18 мая, победителей и призеров поздравит профессиональный регбийный клуб «Стрела – Ак Барс».

Мероприятие не только станет ярким спортивным событием, но и отдаст дань памяти героям Великой Отечественной войны.

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