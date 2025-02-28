5 марта в РТ пройдет плановая проверка системы оповещения

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Республика
28 февраля 2025  12:33

5 марта в Республике Татарстан состоится проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен. Об этом информирует МЧС России.

При звуковом сигнале «Внимание всем!» населению рекомендуется сохранять спокойствие и включить радио- или телевещательные приемники для прослушивания информационного сообщения.

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В чрезвычайных ситуациях счет может идти даже не на минуты, а на мгновения. Для того чтобы не тратить время на сборы, специалисты рекомендуют держать наготове набор предметов первой необходимости, который часто называют тревожным чемоданчиком. Хотя в современных реалиях это, скорее всего, будет компактный и удобный рюкзак. Предпочтение стоит отдать моделям из влагозащитной ткани. 


#МЧСРоссии #Татарстан #Оповещение

 

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