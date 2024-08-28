5 тысяч зрителей и танцоров стали частью масштабного фестиваля COMBOnation

Международный турнир по брейкингу и уличному искусству COMBOnation, проходивший в Казани на протяжении трех дней, собрал свыше 5 тысяч участников и гостей, подсчитали в мэрии города.

Более 3,5 тысяч зрителей наблюдали за захватывающими танцевальными баттлами и перформансами, а 1,5 тысячи танцоров боролись за победу в различных категориях.

Главный приз турнира по брейкингу завоевала команда REAL CREW BATTLE 5x5, в состав которой входит танцор из Казани Назип Миникаев. Коллектив поедет на международный фестиваль BLOCK PARTY, который пройдет во Франции в июне 2025 года.

В Казань для участия прибыли представители 97 городов России, а также Китая, Южной Кореи, Болгарии, Франции, Японии, Беларуси и Казахстана.