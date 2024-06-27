5 домов в Казани подлежат сносу из-за аварийности

В Казани 56 квартир в пяти домах будут переведены в нежилые помещения. Ранее эти здания были признаны аварийными и подлежащими сносу. Все эти дома были признаны аварийными в период с 2013 по 2015 годы.

Соответствующие распоряжения были опубликованы в сборнике документов исполкома города. Речь идет о домах на улицах Полевая, Привокзальная, Железнодорожников и переулке Поселковый.

После перевода квартир в нежилые помещения собственникам необходимо будет обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических и экологических норм.