5 домов в Казани подлежат сносу из-за аварийности

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Город
27 июня 2024  17:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани 56 квартир в пяти домах будут переведены в нежилые помещения. Ранее эти здания были признаны аварийными и подлежащими сносу. Все эти дома были признаны аварийными в период с 2013 по 2015 годы.

Соответствующие распоряжения были опубликованы в сборнике документов исполкома города. Речь идет о домах на улицах Полевая, Привокзальная, Железнодорожников и переулке Поселковый.

После перевода квартир в нежилые помещения собственникам необходимо будет обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических и экологических норм.

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5 домов в Казани подлежат сносу из-за аварийности
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