6 июля, в субботу, казанцев приглашают на фестиваль «Сапкультура»

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Город
5 июля 2024  16:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В субботу, 6 июля, на озере Кабан пройдет фестиваль «Сапкультура». Ожидается, что будет более 300 участников.

Заездов будет три. В спортивном участники будут соревноваться в скорости на дистанции 200 метров. Регистрация обязательна, старт в 8:00.

«Веселые старты» для семейных команд (двое взрослых или один взрослый с ребенком) пройдут в 10:00.

А на костюмированный заезде участники должны будут облачиться в национальные костюмы или образы героев татарских сказок. Регистрация обязательна, старт в 11:00.

Зрителей ждут показательные выступления по гребле на байдарках и каноэ, а также водное шоу с участием райдеров на больших «сапах-драконах». Также свои навыки продемонстрируют профессионалы на электрогидрофойлах и виндсерферы. Музыкальное сопровождение обеспечит DJ Bubblegum.

Для безопасности участников на озере будут работать спасатели и инструкторы, а акватория будет разделена буями.

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