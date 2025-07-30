6 тысяч бегунов выйдут на старт ночного забега в Казани

В рамках Чемпионата России по легкой атлетике 9-10 августа в столице Татарстана пройдет массовый ночной забег. Как сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов, ожидается участие около 6 тысяч любителей, которые смогут преодолеть дистанции 5 или 10 км. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие «Ночная Казань» стало традиционным для города – в прошлом году в нем участвовали 3 тысячи спортсменов. Параллельно на Центральном стадионе с 7 по 10 августа пройдут соревнования с участием 700 профессиональных атлетов, включая чемпионов мирового уровня.

По данным организаторов, на чемпионат уже продано более 10 тысяч билетов из 20 тысяч доступных. Центральный стадион, принимавший Универсиаду-2013 и Игры БРИКС-2024, готов к масштабному спортивному событию.