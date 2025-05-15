60-дневный карантин введен в двух деревнях Татарстана из-за бешенства

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Республика
15 мая 2025  09:56

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал постановление о введении ограничительных мер в связи с выявлением очагов бешенства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Опасные зоны определены в:

  • Деревне Олуяз Высокогорского района (частный сектор по ул. Ямашева, 17)
  • Деревне Колосовка Елабужского района (ул. Васильковая, 43)

Введен комплекс строгих ограничений:

  • Полный запрет на лечение восприимчивых животных
  • Ограничение доступа на территории (разрешён только обслуживающий персонал и ветеринарные специалисты)
  • Запрет на перемещение животных (кроме вакцинированных за полгода до перевозки)
  • Воспрещается снятие шкур с павших животных

Особый режим распространяется на территорию в радиусе 1 км от очагов заражения. На этих участках отменяются все массовые мероприятия с участием животных, включая ярмарки и выставки. Запрещён отлов диких животных для зоопарков и других целей, кроме убоя.

Карантинные меры будут действовать минимум 2 месяца. Их отмена возможна только после:

  • Убоя последнего потенциально заражённого животного
  • Утилизации всех инфицированных туш
  • Выполнения полного комплекса противоэпизоотических мероприятий

Ветеринарные службы республики ведут постоянный мониторинг ситуации в неблагополучных районах. Населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать о подозрительных случаях поведения животных.

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