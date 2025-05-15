60-дневный карантин введен в двух деревнях Татарстана из-за бешенства

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал постановление о введении ограничительных мер в связи с выявлением очагов бешенства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Опасные зоны определены в:
- Деревне Олуяз Высокогорского района (частный сектор по ул. Ямашева, 17)
- Деревне Колосовка Елабужского района (ул. Васильковая, 43)
Введен комплекс строгих ограничений:
- Полный запрет на лечение восприимчивых животных
- Ограничение доступа на территории (разрешён только обслуживающий персонал и ветеринарные специалисты)
- Запрет на перемещение животных (кроме вакцинированных за полгода до перевозки)
- Воспрещается снятие шкур с павших животных
Особый режим распространяется на территорию в радиусе 1 км от очагов заражения. На этих участках отменяются все массовые мероприятия с участием животных, включая ярмарки и выставки. Запрещён отлов диких животных для зоопарков и других целей, кроме убоя.
Карантинные меры будут действовать минимум 2 месяца. Их отмена возможна только после:
- Убоя последнего потенциально заражённого животного
- Утилизации всех инфицированных туш
- Выполнения полного комплекса противоэпизоотических мероприятий
Ветеринарные службы республики ведут постоянный мониторинг ситуации в неблагополучных районах. Населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать о подозрительных случаях поведения животных.