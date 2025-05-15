60-дневный карантин введен в двух деревнях Татарстана из-за бешенства

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал постановление о введении ограничительных мер в связи с выявлением очагов бешенства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Опасные зоны определены в:

Деревне Олуяз Высокогорского района (частный сектор по ул. Ямашева, 17)

Деревне Колосовка Елабужского района (ул. Васильковая, 43)

Введен комплекс строгих ограничений:

Полный запрет на лечение восприимчивых животных

Ограничение доступа на территории (разрешён только обслуживающий персонал и ветеринарные специалисты)

Запрет на перемещение животных (кроме вакцинированных за полгода до перевозки)

Воспрещается снятие шкур с павших животных

Особый режим распространяется на территорию в радиусе 1 км от очагов заражения. На этих участках отменяются все массовые мероприятия с участием животных, включая ярмарки и выставки. Запрещён отлов диких животных для зоопарков и других целей, кроме убоя.

Карантинные меры будут действовать минимум 2 месяца. Их отмена возможна только после:

Убоя последнего потенциально заражённого животного

Утилизации всех инфицированных туш

Выполнения полного комплекса противоэпизоотических мероприятий

Ветеринарные службы республики ведут постоянный мониторинг ситуации в неблагополучных районах. Населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать о подозрительных случаях поведения животных.