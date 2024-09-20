60 казанцев до конца года переедут из аварийных домов в новые квартиры

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Город
20 сентября 2024  08:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани выделят свыше 73 миллионов рублей на переселение жителей четырёх аварийных домов в Кировском районе. Соответствующая программа утверждена постановлением исполкома города.

В программу переселения попали дома №75 по улице Гаванская и №3 по улице Юбилейная, построенные в начале 60-х годов, а также дома №28 и 34а в переулке Дружный, возведенные в 1980 году. Здания были признаны аварийными и непригодными для проживания в период с 2017 по 2018 годы.

До конца текущего года 17 семей, а это 60 человек, получат новое жилье. После переезда аварийные дома будут снесены.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств Фонда развития территорий, республиканского и городского бюджетов. Основную часть средств – более 59 миллионов рублей – выделит Фонд развития территорий.

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