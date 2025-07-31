63-летнего казанца будут судить за смертельное ДТП с двумя погибшими

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Город
31 июля 2025  17:56

Прокуратура Казани завершила расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек. Трагедия произошла 4 августа 2024 года в Верхнеуслонском районе.

Согласно материалам дела, обвиняемый, управляя автомобилем Renault Duster, нарушил правила проезда нерегулируемого перекрестка, что привело к столкновению с Hyundai Tucson. В результате аварии две пассажирки автомобиля виновника ДТП погибли на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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