Смертельное ДТП произошло на трассе Казань – Ульяновск

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Город
4 августа 2024  15:54

Как сообщает Госавтоинспеция РТ в телеграм-канале, в 11:30 на 42 километре автодороги Казань-Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Renault Duster и Hyundai.

По предварительным данным, автомобиль Renault выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу Хёнде. В результате ДТП погибли пассажирки автомобиля Рено: женщины 1972 и 1964 годов рождения.

Прочие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 5 августа на трассе М-5 произошло смертельное ДТП, в котором погибли 3 человек.

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