65-летний мужчина в Татарстане провалился в колодец

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Республика
17 июля 2024  13:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах на пустыре по улице Корпорация «Хайер» 65-летний мужчина провалился в технологический колодец, пишет «Татар-информ».

О происшествии сообщили очевидцы, благодаря которым на место быстро прибыли сотрудники Набережночелнинского ПСО и пожарные.

Спасатели извлекли мужчину из колодца с помощью специальной лестницы. Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение и ушибы, полученные при падении.

Учитывая возраст и состояние мужчины, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

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65-летний мужчина в Татарстане провалился в колодец