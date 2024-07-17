65-летний мужчина в Татарстане провалился в колодец

В Набережных Челнах на пустыре по улице Корпорация «Хайер» 65-летний мужчина провалился в технологический колодец, пишет «Татар-информ».

О происшествии сообщили очевидцы, благодаря которым на место быстро прибыли сотрудники Набережночелнинского ПСО и пожарные.

Спасатели извлекли мужчину из колодца с помощью специальной лестницы. Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение и ушибы, полученные при падении.

Учитывая возраст и состояние мужчины, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.