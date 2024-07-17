70 км трамвайных путей в Казани остаются с предельным износом

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Город
17 июля 2024  14:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Несмотря на масштабные ремонтные работы, на балансе «Метроэлектротранса» остаются участки с предельным износом (70 км из 132 км трамвайных путей). Для капитального обновления путей, подстанций и кабельного хозяйства требуется более 5 миллиардов рублей.

Сотрудники службы путевого хозяйства МУП «Метроэлектротранс» работают в круглосуточном режиме, чтобы поддерживать трамвайные пути в исправном состоянии и обеспечить комфортное и безопасное движение пассажиров.

За последние три недели были заменены 11 пар температурных компенсаторов, более 80 метров рельсов, заварены более 40 стыков рельсов и установлены 97 путевых тяг.

Также с начала года заменили 560 деревянных шпал и установили 415 железобетонных.

Аварийные бригады оперативно устраняют заявки и замечания, поступающие от диспетчера и водителей трамваев.

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