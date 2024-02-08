72 татарстанские семьи получили ключи от соципотечных квартир

Все квартиры в ЖК "Мәхәббәт" оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды и электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. ЖК спроектирован с учетом современных урбанистических требований, предусмотрены комфортные места общего пользования, дворы без машин, зоны отдыха для разных возрастных групп

В 2023 году Госжилфонд построил по всей республике 64 дома общей площадью 160,7 тысяч квадратных метров и предоставил комфортное жилье 2966 семьям по доступным льготным условиям социальной ипотеки. На следующий год планируется строительство 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тысяч квадратных метров в городах и районах Татарстана.

Строительство новых домов способствует реализации одой из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда», запущенного Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году - обеспечить доступное и комфортное жилье для граждан страны.