76-летний жених и 71-летняя невеста стали самыми возрастными молодоженами в Высокогорском районе

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Республика
22 июля 2024  10:36
Автор:
Эндже Гарафиева

76-летний жених и 71-летняя невеста из деревни Чернышевка сказали «да» друг другу, став самыми возрастными молодоженами Высокогорского района. Об этом сообщила начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Высокогорского района Нурзида Зиганшина на деловом понедельнике в исполкоме.

В целом, этот случай, как отметила Зиганшина, подтверждает феномен поздних барков, то есть растущую тенденцию к смещению важных жизненных событий, таких как вступление в брак и рождение детей, на более поздний возраст.

«Десять лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, а сегодня таких только около трети. Аналогичная динамика наблюдается и у мужчин. Сейчас самый популярный возраст для вступления в брак для мужчин – 24-30 лет, а для женщин – 21-28 лет», – подчеркнула Зиганшина.

За прошедшее десятилетие количество невест старше 35 лет выросло с 13% до почти 22%. Сегодня почти четверть женихов – это мужчины в возрасте 35 лет и старше.

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