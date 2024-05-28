8-летняя Кира Кузнецова стала «Мини-мисс Татарстана-2024»

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Город
28 мая 2024  15:00
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани подвели итоги конкурсов «Мини-мисс Татарстан» и «Мини-мисс Казань». Юным леди предстояло продемонстрировать жюри свою визитку. Отдельными испытаниями стали танец и творческий номер.

Так, звание «Мини-мисс Татарстан» завоевала Кира Кузнецова из Нижнекамска. А звание «Мини-мисс Казань» – Елизавета Нечаева. Обеим девочкам по 8 лет.

 Фото: соцсети

Через месяц девочки будут защищать честь Татарстана на всероссийском этапе конкурса «Мини-мисс Россия». Он состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее мы рассказывали, что Роза Гадиева из Казани завоевала титул «Мисс Европа-2024».

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