8-летняя Кира Кузнецова стала «Мини-мисс Татарстана-2024»

В Казани подвели итоги конкурсов «Мини-мисс Татарстан» и «Мини-мисс Казань». Юным леди предстояло продемонстрировать жюри свою визитку. Отдельными испытаниями стали танец и творческий номер.

Так, звание «Мини-мисс Татарстан» завоевала Кира Кузнецова из Нижнекамска. А звание «Мини-мисс Казань» – Елизавета Нечаева. Обеим девочкам по 8 лет.

Фото: соцсети

Через месяц девочки будут защищать честь Татарстана на всероссийском этапе конкурса «Мини-мисс Россия». Он состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее мы рассказывали, что Роза Гадиева из Казани завоевала титул «Мисс Европа-2024».