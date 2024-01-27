Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась в парке «Россия – Моя история»

Здесь представлены электронные образцы документов и фотографий, раскрывающие главные факты о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда.

В церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, член Общественной палаты РТ и совета Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» Анастасия Исаева, сотрудник отдела военно-политической работы Управления Росгвардии по РТ майор Алексей Путинцев, другие официальные лица, юнармейцы.

Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась в 20 парках «Россия — Моя история» крупнейших городов нашей страны. В рамках выставки проходит просветительский форум, посвященный истории Великой Отечественной войны.