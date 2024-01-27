Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась в парке «Россия – Моя история»

Сегодня в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история», в выставочном центре «Казанская ярмарка» открылась выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда». Событие приурочено к знаменательной дате - 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Республика
27 января 2024  14:36
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Здесь представлены электронные образцы документов и фотографий, раскрывающие главные факты о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда.

В церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, член Общественной палаты РТ и совета Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» Анастасия Исаева, сотрудник отдела военно-политической работы Управления Росгвардии по РТ майор Алексей Путинцев, другие официальные лица, юнармейцы.

Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась в 20 парках «Россия — Моя история» крупнейших городов нашей страны. В рамках выставки проходит просветительский форум, посвященный истории Великой Отечественной войны.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась в парке «Россия – Моя история»
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