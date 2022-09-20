В Набережных Челнах 80-летняя переселенка из Мариуполя воссоединилась с сыном

80-летняя переселенка из Мариуполя воссоединилась с сыном в Набережных Челнах. Мужчина после полугода разлуки приехал в автоград. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Как рассказал Валерий Сиротин, весной он с мамой Валентиной Мухиной эвакуировались из Мариуполя.

«Один военный предложил подвезти маму на машине. Посадил ее, и они уехали. Я пошел следом пешком. Мы должны были встретиться в населенном пункте Виноградное. Но, как выяснилось, маму высадили в другом месте. Она оказалась в Донецке, я в Новоазовске. Искал ее, но безуспешно», – сказал Валерий.

Как оказалось, Валентина перепутала маршруты. Она должна была приехать в Волгоград, но из-за своей ошибки оказалась в Набережных Челнах. Там ее вместе с другими переселенцами поселили в санатории «Жемчужина».

Сын искал мать везде, обращался в «Красный крест» и все благотворительные фонды. В итоге, найдя ее в Татарстане, он решил переехать к ней. Как объяснил сам Сиротин, на юге большой наплыв беженцев, а работы мало.

«Предлагают только одноразовую или неквалифицированную [работу]. Прожить в таких условиях нелегко. Поэтому решил переехать сюда, в Набережные Челны. Из ближайших планов – найти работу. Я и электромонтером могу, и многое еще чего. Вообще, работал мастером – сначала на заводе Ильича, потом на «Азовстали», – сказал мужчина.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах в День памяти запустят автобусы до Молодежного кладбища.