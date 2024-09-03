80 миллионов рублей потратят на проведение Kazan Digital Week

80 млн рублей в 2024 году выделено на организацию и проведение международного форума Kazan Digital Week, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Ожидается, что мероприятие полностью окупится, как это было в предыдущие годы.

Ключевыми направлениями форума станут развитие цифровой экономики, внедрение инновационных технологий и укрепление международного сотрудничества в сфере ИТ.

Минниханов рассказал, что ожидается 85 сессий с участием 600 спикеров, из них 48 – представители зарубежных стран.

Напомним, что с 9 по 11 сентября в выставочном центре Kazan Expo пройдет международный форум Kazan Digital Week 2024.