80 миллионов рублей потратят на проведение Kazan Digital Week

news_top_970_100
Город
3 сентября 2024  14:04
Автор:
Эндже Гарафиева

80 млн рублей в 2024 году выделено на организацию и проведение международного форума Kazan Digital Week, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Ожидается, что мероприятие полностью окупится, как это было в предыдущие годы.

Ключевыми направлениями форума станут развитие цифровой экономики, внедрение инновационных технологий и укрепление международного сотрудничества в сфере ИТ.

Минниханов рассказал, что ожидается 85 сессий с участием 600 спикеров, из них 48 – представители зарубежных стран.

Напомним, что с 9 по 11 сентября в выставочном центре Kazan Expo пройдет международный форум Kazan Digital Week 2024. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Супруга посла Турции познакомилась с историей татар в Казани
В Татарстане средняя предлагаемая зарплата превышает 66 тысяч рублей
Житель Казани случайно убил рабочего во время спила дерева
Молодые лидеры РТ смогут пройти стажировку в органах власти
В республике выросла заболеваемость ОРВИ
В Татарстане браконьера задержали с 600 раками
Проект Татарстана по возрождению сокола-балобана может войти в новый нацпроект
В Казани ограничат движение на участках проспекта Победы и прилегающих улиц