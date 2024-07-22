80% светофоров в Казани будут интегрированы в адаптивную систему к 2025 году

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Город
22 июля 2024  12:49
Автор:
Эндже Гарафиева

К концу 2024 года в Казани к адаптивной системе управления дорожным движением подключат еще 14 светофорных объектов. Это позволит увеличить пропускную способность дорог и снизить их загруженность. К 1 января 2025 года в столице Татарстана будет 236 «умных» светофоров, что составит 80% от общего числа. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета по транспорту Алексей Сидоров.

В Казани работает одна из самых современных автоматизированных систем управления дорожным движением пятого поколения. Искусственный интеллект ежесекундно считывает информацию с детекторов транспорта и камер видеонаблюдения, чтобы оперативно реагировать на изменения в дорожной ситуации.

Вся получаемая информация транслируется в диспетчерский центр. Этот метод начали использовать еще в 2013 году в подготовке к Универсиаде. Сейчас к системе подключено вдвое больше светофорных объектов.

Для ликвидации заторов в городе реализуют проект по созданию единого парковочного пространства, что должно разгрузить самые заполненные машинами участки. С 2013 года на 30 ключевых перекрестках были отменены левые повороты. Также в это время ввели ограничение для въезда в центр Казани грузового транспорта в дневное время (с 6:00 до 21:00).

Алексей Сидоров добавил, что для безопасности пассажирских перевозок на дорогах используются выделенные полосы для общественного транспорта. Сегодня они есть на 47 улицах.

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