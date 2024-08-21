86 детей получили травмы в ДТП с начала года в Татарстане

В Татарстане проходит профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир!», призванное привлечь внимание к проблеме детского травматизма на дорогах.

С начала года в республике произошло 78 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых погибли 3 ребенка и 86 получили травмы.

Одна из причин трагедий – нарушение правил перевозки детей. Так, 16 августа в Казани в результате ДТП с участием автомобилей Renault и Lada пострадал годовалый ребенок, которого мать держала на руках.

Госавтоинспекция РТ напоминает, что перевозка детей в автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств (автокресел), соответствующих возрасту и весу ребенка. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Детские автокресла снижают риск смертельного исхода в случае ДТП на 54-80% и являются самым эффективным средством защиты юных пассажиров.