86 ДТП произошло в Татарстане, в том числе одно со смертельным исходом

По данным городского полка ГИБДД, за 30 июня в республике зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них погиб человек.

Смертельное ДТП произошло в результате столкновения с последующим выездом на встречную полосу и наездом на препятствие. Еще пять ДТП привели к получению травм. В одном случае водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, в двух случаях произошли наезды на препятствия из-за превышения скорости. Также зафиксированы столкновение с неуступкой дороги при повороте на зеленый сигнал светофора и наезд на стоящее транспортное средство из-за превышения скорости.

За сутки в Татарстане задержаны 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 11 водителей, не имеющих права управления транспортным средством. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 6 граждан.