91-летняя жительница Татарстана превращает свой двор в сад

91-летняя жительница Бавлинского района РТ Мубашира Исаметова превращает придомовые территории в настоящие цветущие оазисы. Она начала высаживать цветы у своего подъезда еще в молодости. Сейчас ее палисадник украшают многолетние растения, а особая гордость Мубаширы – топинамбур, радующий своим цветением с лета до самых заморозков. Об этом пишет «Татарстан-24».

Соседки Мубаширы апа, Равия Насыбуллина и Рима Бибарисова с радостью поддерживают ее начинание. Равия помнит названия всех сортов цветов, которые растут в ее палисаднике, и с удовольствием рассказывает об особенностях ухода за каждым из них. А Рима создала огород, где среди овощей красуется развесистая черемуха, посаженная в память об отце-фронтовике.