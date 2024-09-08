91-летняя жительница Татарстана превращает свой двор в сад

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Республика
8 сентября 2024  15:20
Автор:
Эндже Гарафиева

91-летняя жительница Бавлинского района РТ Мубашира Исаметова превращает придомовые территории в настоящие цветущие оазисы. Она начала высаживать цветы у своего подъезда еще в молодости. Сейчас ее палисадник украшают многолетние растения, а особая гордость Мубаширы – топинамбур, радующий своим цветением с лета до самых заморозков. Об этом пишет «Татарстан-24».

Соседки Мубаширы апа, Равия Насыбуллина и Рима Бибарисова с радостью поддерживают ее начинание. Равия помнит названия всех сортов цветов, которые растут в ее палисаднике, и с удовольствием рассказывает об особенностях ухода за каждым из них. А Рима создала огород, где среди овощей красуется развесистая черемуха, посаженная в память об отце-фронтовике.

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