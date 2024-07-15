96 аварий за сутки произошло в Казани, 5 с пострадавшими

По данным городской Госавтоинспекции, за 14 июля 2024 года зарегистрировано 96 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

3 столкновения произошло из-за выезда на встречную полосу и несоблюдения очередности проезда, а 2 – из-за наезда на велосипедистов, которые выезжали с прилегающей территории.

Также за сутки задержано 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и 6 водителей, не имеющих права управления. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 9 граждан.