96 аварий за сутки произошло в Казани, 5 с пострадавшими

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Город
15 июля 2024  08:35
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным городской Госавтоинспекции, за 14 июля 2024 года зарегистрировано 96 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. 

3 столкновения произошло из-за выезда на встречную полосу и несоблюдения очередности проезда, а 2 – из-за наезда на велосипедистов, которые выезжали с прилегающей территории.

Также за сутки задержано 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и 6 водителей, не имеющих права управления. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 9 граждан.

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