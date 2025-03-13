Аэропорт «Бегишево» свяжут с железной дорогой и обновят взлетную полосу

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Республика
13 марта 2025  10:49

Аэропорт «Бегишево», расположенный в Татарстане, ожидает масштабная модернизация. По информации, предоставленной главой Нижнекамска Рамилем Муллиным в его Telegram-канале, в скором времени к аэропорту будет проложена железнодорожная ветка.

Кроме того, планируется обновление взлетно-посадочной полосы. Важно отметить, что работы будут проводиться без приостановки функционирования аэропорта.

«Я убежден, что данные преобразования повысят комфорт и современность «Бегишево» для пассажиров, а также станут мощным стимулом для экономического роста Нижнекамского района и города в целом», – отметил Рамиль Муллин.

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