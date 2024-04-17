Аэропорт Казани работает в штатном режиме на фоне угроз атаки БПЛА

Утром 17 апреля казанские паблики распространили информацию о том, что казанский аэропорт не принимает и не выпускает воздушные судна из-за угрозы атак беспилотников.

По информации «Татар-информ», в Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввели временные ограничения в работе аэропортов Татарстана и Нижегородской области.

В Казани и Нижнекамске с 07:15 взлетно-посадочные полосы закрыты. Экипажам поручено принять максимальные усилия для безопасности пассажиров.

В пресс-службе казанской воздушной гавани успокоили – аэропорт работает в штатном режиме. Сегодня утром на запасной аэродром в Самару был отправлен самолёт, который должен был прилететь в Казань из Омска.