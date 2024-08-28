Аэропорт Казани временно приостановил работу

С 7:00 утра 28 августа аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Это решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является главным приоритетом.

О причинах временных ограничений работы аэропорта пока не сообщается.

Пассажирам, планирующим вылет или прилет в Казань, рекомендуется уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний или на официальном сайте аэропорта.

С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

«Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — сообщили представители аэропорта города.