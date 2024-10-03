Аэропорты Татарстана возобновили работу в штатном режиме

Аэропорты Казани и Бегишево снова работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

Напомним, что утром прием и отправка рейсов были временно приостановлены для обеспечения безопасности полетов. В 08:59 ограничение на работу казанского аэропорта было снято, а в 09:33 заработал в обычном режиме и аэропорт Бегишево.

Авиакомпании делают все возможное, чтобы минимизировать задержки рейсов и доставить пассажиров к месту назначения.

Из-за временного закрытия аэропорта Казани авиарейсы из нескольких российских городов были перенаправлены в Самару.