Аэропорты Татарстана возобновили работу в штатном режиме

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Город
3 октября 2024  09:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Аэропорты Казани и Бегишево снова работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации. 

Напомним, что утром прием и отправка рейсов были временно приостановлены для обеспечения безопасности полетов. В 08:59 ограничение на работу казанского аэропорта было снято, а в 09:33 заработал в обычном режиме и аэропорт Бегишево.

Авиакомпании делают все возможное, чтобы минимизировать задержки рейсов и доставить пассажиров к месту назначения.

Из-за временного закрытия аэропорта Казани авиарейсы из нескольких российских городов были перенаправлены в Самару. 

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