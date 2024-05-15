Аэропорты Татарстана закрыли воздушное пространство – все рейсы задержаны

В Казани и Нижнекамске в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввели временные ограничения на приземление и отправление самолетов – взлетно-посадочные полосы пока закрыты, пишет Росавиация.

Казанский аэропорт закрылся в 07:27, а нижнекамский – в 07:55.

В пресс-службе Рустама Минниханова заявили, что Татарстан готовит службы к режиму возникновения угроз. Схема действий для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей в республике отработана, пишет «Татар-информ».

«По сегодняшнему факту в Верхнеуслонском районе, проверка боеготовности прошла успешно», – сказали в пресс-службе Раиса РТ.