Аэропорты Татарстана закрыли воздушное пространство – все рейсы задержаны

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Республика
15 мая 2024  09:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани и Нижнекамске в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввели временные ограничения на приземление и отправление самолетов – взлетно-посадочные полосы пока закрыты, пишет Росавиация.

Казанский аэропорт закрылся в 07:27, а нижнекамский – в 07:55.

В пресс-службе Рустама Минниханова заявили, что Татарстан готовит службы к режиму возникновения угроз. Схема действий для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей в республике отработана, пишет «Татар-информ».

«По сегодняшнему факту в Верхнеуслонском районе, проверка боеготовности прошла успешно», – сказали в пресс-службе Раиса РТ.

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