Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать возмещение вкладчикам Автоградбанка

С сегодняшнего дня вкладчики «Автоградбанка» могут получить страховое возмещение через банки-агенты: «Россельхозбанк» и «Ак Барс Банк».

Напомним, что 17 июня Автоградбанк лишился лицензии ЦБ России из-за нарушений законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В «РСХБ» могут обратиться 19,4 тысячи вкладчиков «Автоградбанка», в том числе 936 юридических лиц. Общий объем выплат через «РСХБ» составляет 1,6 миллиарда рублей. «Ак Барс Банк» будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам с фамилиями от букв А до Р и вкладчикам-нерезидентам. Сумма страховой ответственности АСВ по вкладчикам-физлицам составляет 2,3 миллиарда рублей. 99% клиентов банка (32,8 тысячи вкладчиков) смогут получить возмещение в пределах 1,4 миллиона рублей.

Выплаты через АББ будут проводиться с 25 июня по 25 декабря 2024 года. После этого срока получить выплаты можно будет только непосредственно от АСВ.

Выплата возмещения будет осуществляться до завершения ликвидационных процедур в «Автоградбанке». Банки буду выплачивать только для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Татарстан. Вкладчики из других регионов и юридические лица могут получить выплаты в офисах «Россельхозбанка».

Для получения страхового возмещения в банке-агенте вкладчику необходимо предъявить паспорт и заполнить форму заявления. Это также можно сделать онлайн на сайте АСВ или на портале «Госуслуги». Средства будут перечислены на указанный счет или карту «Мир».

Вчера мы писали, что власти Челнов продолжают следить за ситуацией с выплатами вкладчикам «Автоградбанка», лицензия которого была отозвана 17 июня. С начала выплат за страховым возмещением обратились 770 вкладчиков Автоградбанка: 591 физическое лицо и 179 юридических лиц. Им выплачено более 370 миллионов рублей.