Аграрный университет в Казани стал лучшим в России по организации работы студотрядов

В рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве прошел карьерный форум «ТрудКрут». Там наградили победителей конкурса на лучшую практику организации деятельности студотрядов среди учреждений образования. Участие принимали российские вузы, в числе которых четыре из Казани. Но победу одержал Казанский государственный аграрный университет.

Каждый год татарстанские студотряды трудоустраивают 12 тысяч молодых людей. Студенты работают на сельскохозяйственных и производственных предприятиях республики и ежегодно показывают высокие результаты работы. Сейчас в аграрном университете развивают и другие направления работы студотрядов – это педагогическое, сервисное, путинное и проводников.

Российские студенческие отряды 65 лет являются активными участниками масштабных строек в стране, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 6,5 млн человек стали частью движения за последние 20 лет.