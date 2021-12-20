Агропромышленные объекты Татарстана будут отремонтированы на 529 млн

Более одного миллиарда рублей выделено в регионы России на ремонт и создание объектов АПК — агропромышленного комплекса. Финансирование получат 10 регионов. Это Татарстан, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области, Пермский и Ставропольские края. Также будут возмещены некоторые затраты производителей сельского хозяйства.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Республика Татарстан получит самую большую часть денежных средств — 529, 4 миллиона рублей. В кабмине подчеркнули, что на эти деньги будут достроены центры селекции и семеноводства, хранилища продуктов сельского хозяйства, начнут работать молочные фермы.

Напомним, ранее «КВ» писали о том, что сельхозярмарки Казани открылись 18 декабря.