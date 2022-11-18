«A(H1N1) придет и тяжесть его будет выше»: татарстанцы обнулили иммунитет к гриппу за годы COVID-19

Первый в этом сезоне случай гриппа штамм A(H1N1) зафиксировали в Татарстане. В России выявлено уже 70 заболевших, рассказала сегодня на пресс-конференции замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Беспокойство специалистов вызывает тот факт, что иммунитет населения к этому штамму гриппа практически обнулился за два «коронавирусных» года: в 2020 году в республике не было зафиксировано ни одного случая гриппа, в 2021-м гриппа этого штамма был выявлен в единственном случае.

«Что нас беспокоит и на что надо обратить внимание»

Специалисты зафиксировали в России 70 случаев гриппа, причем в 70% случаев это грипп A(H1N1). В Татарстане на данный момент выявлен один заболевший гриппом человек.

Замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина напомнила, что этот штамм гриппа считался «пандемическим» и был ответственным за схожую с эпидемией ситуацию в 2009 году.

«Сейчас этот грипп является сезонным, но что нас беспокоит и на что надо обратить внимание – за последние два года – это 2020-2021 гг. благодаря ограничительным мерам мы практически этого гриппа не видели. В 2020 году у нас случаев гриппа не было совсем, а 2021 году этот штамм гриппа был только 1 случай. Поэтому у нас отмечается снижение популяционного иммунитета к этому штамму», – отметила спикер.

Штамм A(H1N1) считался «пандемическим» и был ответственным за схожую с эпидемией ситуацию в 2009 году. Фото: © Султан Исхаков

Учитывая все обстоятельства в Роспотребнадзоре полагают, что тяжесть гриппа этого штамма будет гораздо выше прошлогоднего – H3N2. В группе риска – беременные; лица старше 65 лет и дети. Также штамм гриппа A(H1N1) представляет риск для переболевших коронавирусной инфекцией. В особенности те, кто переболели несколько раз.

Специалист отметила, что представители этой группы должны пройти вакцинацию против гриппа в первоочередном порядке. Если, по каким-либо обстоятельствам они не могут получить прививку, привиться необходимо их ближайшему окружению.

«Обязательно должно привиться взрослое работающее население и дети, поскольку чаше всего инфекцию домой приносят именно они. Поэтому защитить будущую мамочку обязательно нужно, вакцинировав все ее окружение против гриппа. Также это касается пожилых граждан», – призвала она.

Активность, по словам Авдониной, проявляют и сезонные вирусы. На сегодня специалисты отмечают прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей ОРВИ на 11%. Эпидпорог по ОРВИ превышен в Татарстане на 13%.

С ее слов, эпидемиологический порог формируют лица взрослой категории. «Превышение [эпидпорога происходит] за счет взрослого населения», – отметила она.

По данным специалистов, в 42% случаев речь идет об RS-вирусе, в 30% – риновирусе. Помимо этого, на территории РТ зафиксированы 57 случаев метапневмовируса, который составляет 9,5%. За прошлый сезон этот вирус встречался лишь два раза.

Спикер пояснила, что метапневмовирус провоцирует заболевания верхних дыхательных путей. Зачастую инфекция спускается в бронхи, вызывая бронхиты и бронхопневмонию.

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане снижается второй месяц подряд

Число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане снижается второй месяц подряд. За истекшие сутки в республики зафиксированы 103 случая коронавирусной инфекции с нарастанием – 189 527 случаев за весь период регистрации.

«Напомню, что снижение отмечается с 19 сентября текущего года. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом ниже предыдущей недели на 16,7%», – сказала Авдонина, отметив, что в большинстве случаев заболевание протекает по типу ОРВИ.

«Стабильной о относительно спокойной» назвал ситуацию по заболеваемости коронавирусом заместитель министра здравоохранения республики, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Ситуация по COVID-19 стабильная и относительно спокойная», – сказал он, отметив при этом, что заболевшие ежедневно поступают в стационары разных городов республики. «Есть и тяжелые», – отметил спикер.

Заболевшие COVID-19 ежедневно поступают в стационары городов Татарстана. Фото: © Михаил Захаров

По информации Жаворонкова, за минувшие сутки выздоровели 103 татарстанца. Сообщил спикер и о ходе вакцинации против COVID-19.

«За весь период нам поступило 3,308 млн доз вакцины от COVID-19. Первым компонентом привиты 93,6% населения. Количество вакцинированных человек первым компонентом – 2 850 990 человек. За сутки у нас прибавка 1 892 человека [вакцинированных]», – сообщил он.

В то же время в республике увеличивается разрыв по числу тех, кому крайне рекомендовано повторную вакцинацию, и фактическим числом вакцинированных. Согласно его данных, на повторную вакцинацию в Татарстане ожидают 1,909 млн человек.

«Эта тенденция вызывает опасения. Никто не отменял волнообразное течение заболеваемости. Если пойдет такая волна, мы окажемся перед лицом волны неподготовленными с точки зрения иммунной прослойки населения», – резюмировал он.

«Есть один отличительный симптом»

Рассказал замминистра здравоохранения, как практически безошибочно определить штамм гриппа A(H1N1), который по прогнозу специалистов придет в Татарстан в этом сезоне.

«Короткий инкубационный период и мгновенно нарастающие симптомы интоксикации – это слабость головная боль, слабость в суставах и мышцах. Есть один отличительный симптом штамма A(H1N1), который фиксировался в 2009 году – это диарея и рвота», – перечислил Жаворонков отличительные особенности штамма вируса.

Жаворонков пояснил, что такие симптомы объясняются токсичностью вируса.

«Вирус токсичен поэтому такое проявление было. Обычные средства – в народе «от расстройства желудка» не помогают. Немного по-другому работает организм в этот момент. Потом уже могут наступают специфичные осложнения, они разные», – добавил он.