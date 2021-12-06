 Айдар Гарифуллин стал начальником Управления образования Нижнекамска
news_header_top_970_100

Айдар Гарифуллин стал начальником Управления образования Нижнекамска

До назначения Гарифуллин был директором гимназии № 2.

Республика
6 декабря 2021  12:31
Автор:
Роза Габитова

Айдар Гарифуллин стал начальником Управления образования Нижнекамска. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Новому начальнику образования поставили задачи по организация единого образовательного процесса в дошкольных и высших учебных учреждениях. Также ему предстоит выстроить воспитательную работу и национальное образование, направленное на сохранение языков.

До своего назначения Гарифуллин был директором гимназии № 2 в Набережных Челнах. Он имеет два высших образования.

Ранее «КВ» сообщали, что глава Нижнекамска представил четырех новых заместителей.

 

Новости
В Казани студенты и школьники получат именные стипендии мэра размером от 20 тыс. до 100 тыс. рублей
В Набережных Челнах из окна школы выпала ученица шестого класса
Улицу Меховщиков в Казани перекрыли на год из-за обнаруженных построек 1940-х годов
В Казани трамвай насмерть сбил 15-летнюю девушку
Бугульминский архитектор украсит город к Новому году в стиле Minecraft
В Татарстане открылся VI туристический форум «Ориентиры будущего»
В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 227 человек
Айдар Гарифуллин стал начальником Управления образования Нижнекамска