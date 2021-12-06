Айдар Гарифуллин стал начальником Управления образования Нижнекамска. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Новому начальнику образования поставили задачи по организация единого образовательного процесса в дошкольных и высших учебных учреждениях. Также ему предстоит выстроить воспитательную работу и национальное образование, направленное на сохранение языков.

До своего назначения Гарифуллин был директором гимназии № 2 в Набережных Челнах. Он имеет два высших образования.

Ранее «КВ» сообщали, что глава Нижнекамска представил четырех новых заместителей.