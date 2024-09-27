Айдар Метшин: Послание Раиса РТ отражает стратегические приоритеты региона

«В условиях сложной политической обстановки, напоминающей Карибский кризис 1962 года, мы стремимся к миру! Мы создаем условия для мирной жизни после завершения специальной военной операции», - сообщил депутат Госдумы Айдар Метшин, комментируя Послание Раиса РТ.

«Одним из ключевых моментов Послания является запуск новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры», - отметил политик. «Создание комфортной городской среды, важной для национального проекта "Жилище и городская среда", зависит от качества предоставляемых ЖКХ услуг, что касается каждого жителя республики».

Депутат подчеркнул, что состояние коммунальной инфраструктуры является острой проблемой для населения. В рамках модернизации за ближайшие 10 лет планируется вложить в ЖКХ не менее 4,5 трлн рублей. Кроме того, с 2025 года начнется новая республиканская программа по модернизации инфраструктуры, что позволит системно решить эти проблемы и улучшить качество жизни.

Отдельное внимание в Послании уделено подготовке участников СВО к мирной жизни. «Президент России отметил, что участники СВО должны быть элитой страны и активно участвовать в управлении, образовании и бизнесе. Это важный посыл! Мы уверены в победе и должны создать условия для быстрой адаптации наших героев», - добавил Метшин.

Он также отметил необходимость психологической помощи и медицинской реабилитации для участников СВО. «Важно обеспечить эффективную реализацию мер поддержки, закрепленных в законах, направленных на помощь участникам СВО и их семьям. На данный момент принято 112 законов, и 20 законопроектов находятся на рассмотрении», - заключил депутат.