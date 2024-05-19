Айдар Салимгараев присоединился к поздравлениям с Днём печати Татарстана

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Республика
19 мая 2024  11:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил журналистов региона с Днем печати Республики Татарстан.

По его словам, журналистский корпус Татарстана состоит из специалистов разных профессий. Сотрудники СМИ активно развивают цифровые форматы и осваивают новые технологии. Они обеспечивают важность формирования нравственных ориентиров и обеспечения диалога между обществом и властью.

Освещение хода специальной военной операции является важным направлением в текущей деятельности, подчеркнул Салимгараев. Коллеги находятся на переднем крае фронта и рискуют жизнью, освещая боевое дежурство защитников.

В день профессионального праздника руковолитель выразил благодарность и пожелал творческих открытий, новых идей и объективности.

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