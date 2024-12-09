Айрат Хасьянов назвал Казань третьим центром искусственного интеллекта в России

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Город
9 декабря 2024  13:06

Вице-президент Академии наук Республики Татарстан Айрат Хасьянов высказал мнение о необходимости превращения Казани в третий центр искусственного интеллекта в России. 

По его словам, искусственный интеллект представляет собой набор технологий, способных значительно повысить производительность труда. В условиях ограниченного населения необходимо достичь максимальной эффективности в производственных процессах и разработке инновационных решений. 

Хасьянов подчеркнул, что наука не должна ограничиваться рамками одной страны, и у России есть все шансы продвигать свои инженерные достижения на международном рынке. Эти разработки могут быть интересны в таких регионах, как Латинская Америка, Африка и Азия. 

Он также отметил, что продукция татарстанских компаний уже пользуется спросом в этих странах, особенно в сфере образовательных технологий. «Казани нужно стремиться стать третьей столицей искусственного интеллекта, и мы приложим все усилия для достижения этой цели», – добавил вице-президент Академии наук РТ.

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