Айсылу Чижевская-Миргалим опубликовала фото с Гогеном Солнцевым

Скандально известную мать из Казани, которая вышла замуж за своего пасынка, снова обсуждает весь Интернет. На этот раз – благодаря роману с не менее эпатажным шоуменом Гогеном Солнцевым.

Фото: © соцсети

Айсылу Чижевская-Миргалим опубликовала в своих соцсетях серию романтических фото с Гогеном, не оставив сомнений, что у пары достаточно близкие отношения.

Фото: © соцсети

Напомним, что 54-летняя Чижевская-Миргалим шокировала общественность в прошлом году, став супругой 23-летнего Даниила, которого она когда-то усыновила. Тогда женщина объясняла свой поступок желанием спасти юношу от пагубных привычек.