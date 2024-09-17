Айсылу Чижевская-Миргалим опубликовала фото с Гогеном Солнцевым

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Город
17 сентября 2024  14:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Скандально известную мать из Казани, которая вышла замуж за своего пасынка, снова обсуждает весь Интернет. На этот раз – благодаря роману с не менее эпатажным шоуменом Гогеном Солнцевым.

 Фото: © соцсети

Айсылу Чижевская-Миргалим опубликовала в своих соцсетях серию романтических фото с Гогеном, не оставив сомнений, что у пары достаточно близкие отношения.

 Фото: © соцсети

Напомним, что 54-летняя Чижевская-Миргалим шокировала общественность в прошлом году, став супругой 23-летнего Даниила, которого она когда-то усыновила. Тогда женщина объясняла свой поступок желанием спасти юношу от пагубных привычек.

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Айсылу Чижевская-Миргалим опубликовала фото с Гогеном Солнцевым
Айсылу Чижевская-Миргалим опубликовала фото с Гогеном Солнцевым
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