«Ак Барс» и «Нефтяник» открывают предсезонку товарищеским матчем 6 августа

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Спорт
6 августа 2025  10:00

Сегодня в Альметьевске состоится традиционный предсезонный матч между хоккейными клубами «Ак Барс» и «Нефтяник». Встреча станет первым испытанием для обеих команд в рамках подготовки к новому сезону.

Казанский клуб, завершивший прошлый сезон на стадии второго раунда Кубка Гагарина, приступил к тренировкам 31 июля прошли обязательный медосмотр. Накануне матча команда провела открытую тренировку для журналистов.

Альметьевский «Нефтяник», не сумевший пробиться в плей-офф ВХЛ в минувшем чемпионате, начал подготовку раньше соперника – 15 июля. В качестве одного из элементов подготовки игроки уже успели сыграть в футбол.

Трансляцию матча можно будет посмотреть в соцсетях казанского клуба.

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«Ак Барс» и «Нефтяник» открывают предсезонку товарищеским матчем 6 августа
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