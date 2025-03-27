«Ак Барс» начал серию с «Автомобилистом» с победы

«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Автомобилистом» в стартовой встрече первого раунда Кубка Гагарина. Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 4:1. К 35-й минуте казанцы оторвались на три безответные шайбы после голов Алексея Пустозёрова, Александра Барабанова и Никиты Лямкина. В третьем периоде Стефан Да Коста отквитал один гол, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. Отличиться «Автомобилист» смог лишь при игре «6 на 3», но на большее хозяев не хватило – Артём Галимов поставил точку, поразив пустые ворота.

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин, 15:58, 5х4)

0:2 Барабанов (Сафонов, 20:10)

0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов, 34:45)

1:3 Шаров (Да Коста, Диц, 56:21, 6х3)

1:4 Галимов (58:14, ПВ)