«Ак Барс» начнёт плей-офф на гостевом льду

«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» (3:2) в заключительной встрече регулярного чемпионата и поднялся на 4-е место в таблице Восточной конференции, обогнав «Ак Барс». Команды встретятся в первом раунде плей-офф второй сезон подряд.

Отметим, что серия начнётся в Екатеринбурге играми 26 и 28 марта. «Ак Барс» не будет иметь преимущество своего льда второй раз в истории КХЛ. В сезоне 2015/16 казанцы вылетели в первом раунде от «Салавата Юлаева» (3–4), а в сезоне 2018/19 на пути «барсов» встал «Авангард» (0–4).