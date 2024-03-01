«Ак Барс» проиграл первый домашний матч в плей-офф

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Спорт
1 марта 2024  08:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани прошел стартовый матч первого раунда плей-офф. Гость татарстанского льда ХК «Автомобилист» оказался более удачлив, победив «Ак Барс».

Ранее три встречи с этим соперником уже имели хэппи-энд для казанцев, поэтому делались ставки на победу «Ак Барса». Но ожидания команда не оправдала. Счет 2:1 в пользу екатеринбургского «Автомобилиста».

Зрелищным оказалась первая двадцатиминутка, игровое напряжение держалось до 13 минуты. Сергей Широков открыл счёт. Позже Ник Эберт удвоил преимущество.

«Ак Барс» сделал 30 бросков по воротам соперника, но «Автомобилист» отразил их, пропустив только шайбу Вадима Шипачёва с передачи Александра Радулова.

Завтра в Казани состоится вторая игра в серии «Ак Барс» — «Автомобилист».

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«Ак Барс» проиграл первый домашний матч в плей-офф