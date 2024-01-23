«Ак Барс» не пустил досрочно «Спартак» в плей-офф

Встреча между «Ак Барсом» и «Спартаком» стала первой аж за 16 месяцев, причем в Казани москвичи исторически выступали относительно неплохо: 6 побед в 14 играх. Дополнительная мотивация для красно-белых на игру заключалась в возможности досрочно оформить выход в плей-офф в случае любой победы над «барсами», так что интриг хватало.

Матч начался с быстрого гола «Спартака» - в первой же атаке Максим Цыплаков пробил Тимура Билялова в дальний угол, на табло горело «37 секунд». Стремительно «барсы» ответили своей шайбой - Дмитрий Кагарлицкий на дальней штанге замкнул прострел Вадима Шипачева. Следом казанцы получили право реализовать двойной малый штраф, однако розыгрыш обернулся провалом: Цыплаков из средней зоны убежал, оказавшись один на один с вратарем, и отправил шайбу в сетку с неудобной руки. Под занавес периода «Ак Барс» еще раз восстановил статус-кво, сработало четвертое звено, а Лукоянов как под копирку замкнул прострел на дальней штанге.

После четырех шайб в первом периоде болельщики ждали продолжения голевой феерии, но команды тянули до 44-й минуты, когда Илья Сафонов, крутанувшись вокруг своей оси, отправил шайбу в цель. Впервые за вечер хозяева вышли вперед. За две минуты до финальной сирены «Спартак» заменил вратаря на шестого полевого игрока, сняв все сливки в этой ситуации. 40-летний Илья Ковальчук с ползоны щелкнул точно под перекладину, отправив команды в овертайм. Причем дополнительной пятиминутки не хватило для выявления сильнейшего, матч дошел до серии послематчевых бросков.

Примечательно, «Спартак» в этом сезоне проиграл три из трех буллитных серий, а «Ак Барс» забрал единственную у «Барыса».

- Нам не до буллитов. Игроки отрабатывают броски индивидуально после тренировок, - констатировал после матча главный тренер москвичей Алексей Жамнов.

Так и получилось: серия растянулась аж на 26 (!) бросков, в том числе благодаря фееричной игре вратарей. У «Спартака» первую же попытку реализовал Александр Беляев, затем последовала череда промахов игроков и отражений атак голкиперами. Исполнять решающий бросок у «Ак Барса» отправился Семен Терехов - молодой форвард попал в цель, и карусель продолжилась. У москвичей трижды бросал Илья Ковальчук, но так и не реализовал ни одной попытки. 13-й бросок «барсов» вызвался исполнить Вадим Шипачев - он оказался точен!

- 13 бросков - это много. Для публики это было интересно, думаю. Мы, конечно, с волнением смотрели. Не знаю даже, бил ли кто-то так много буллитов, - прокомментировал серию Зинэтула Билялетдинов.

Победа притормозила «Спартак» в погоне за тройкой лидеров «Запада», а «Ак Барс» остался шестым на «Востоке». Впереди у нашей команды четырехматчевая выездная серия.