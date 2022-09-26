«Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в Казани

В Казани накануне вечером прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским ХК «Ак Барс» и челябинским «Трактором», который завершился со счетом 3:2 в пользу «барсов». «Вырвать» победу казанцы смогли во время третьего периода.

Следующий матч у «барсов» пройдет 27 сентября в Уфе против местного «Салавата Юлаева».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанский «Ак Барс» проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани завершилась с разгромным счетом 0:2.