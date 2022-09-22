«Ак Барс» проиграл московскому «Спартаку» в матче КХЛ

«Ак Барс» проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась со счетом 0:2. У красно-белых отличились Егор Савиков на 43-й минуте и Александр Хохлачев на 44-й. Казанцам все же удалось забить гол, но арбитры не засчитали шайбу из—за помехи вратарю.

Ранее «КВ» сообщали, что «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. У «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Семенов на 29-й минуте и Вадим Шипачев на 49-й. У нижегородцев отличился Василий Атанасов (19).

Также «Ак Барс» обыграл и минское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:2. У «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов на 26-й минуте, Кирилл Петров на 36-й и Александр Радулов на 62-й. У минчан отличились Ник Меркли (5) и Марк Барберио (38).