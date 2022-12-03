«Ак Барс» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ

«Ак Барс» со счетом 3:2 обыграл «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ.

Отметим, что счет в матче отерыл защитник «Ак Барса» Никита Евсеев на 19 минуте. Также у казанцев шайбы забросили Артем Галимов (25) и Вадим Шипачев (49). В составе «Локомотива» отличились Артем Ильенко (22) и Андрей Сергеев (53).

Следующий матч «Барсы» сыграют 4 декабря в Казани против московского «Динамо».

Ранее «КВ» сообщали, что Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера «Ак Барса». Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначили Юрия Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.