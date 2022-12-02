 Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера «Ак Барса»
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Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначили Юрия Бабенко.

Спорт
2 декабря 2022  23:20
Автор:
Эдуард Салихов

Олег Знарок по собственному желанию покинул пост главного тренера «Ак Барса». Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба. 

Знарок отметил, что будет следить за «Ак Барсом» и болеть за его успехи в будущем.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначили Юрия Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

Ранее «КВ» сообщали, что «Сибирь» обыграла «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:6 в пользу новосибирской команды. 

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